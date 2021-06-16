Babalar Günü ne zaman, babalar günü hangi güne denk geliyor sorusuna yanıt aranıyor. Geçmişi 16. yüzyıla dayanan bu özel gün için binlerce vatandaş şimdiden hediye arayışına girdi. Doğumumuzdan ölümümüze her anımızı birlikte paylaştığımız babalarımızın en özel günü bu sene Pazar gününe denk geliyor. Özel günlerin en önemlisi haline gelen Babalar Günü ne zaman, bu Pazar mı? Babalar Günü hangi tarihte kutlanacak? İşte 2021 Babalar Günü tarihi ve tüm detaylar…
Haziran ayında kutlanan ve üzerimizde büyük emekleri olan Babalar Günü ne zaman sorusuna yanıt aranıyor. Babalar Günü'ne kısa zaman kala, bu özel güne dair hazırlıklar da tamamlandı.Babalar Günü bu yıl yani 2020'de 20 Haziran Pazar günü kutlanacak.
Babalar Günü 20 Haziran 2021 Pazar günü kutlanacak. Bu önemli ve anlamlı güne sayılı saatler kala babasını mutlu etmek isteyenler en güzel mesajları atmak için arayışa geçti.
• Bugün başardığım ve elde edebildiğim her şeyde senin payın var. Babalar günün kutlu olsun.
• Zor zamanları kolay geçirmek için yanınızdan hiç eksik olmaması gereken ilk kişi kimdir tabi ki babamız. Babalar gününüz kutlu olsun...
• Ateşin yaktığından, güneşin hareket ettiğinden, gerçeğin bir yalan olduğundan şüphelen ama benim seni sevdiğimden asla şüphelenme babacığım, babalar günün kutlu olsun.
• Benzemez hiç bir şeye bu sevgi. Ne şiir yeter anlatmaya, ne yürek yeter bunu sığdırmaya. Babalar günün kutlu olsun babam.
• Gölgen yeter BABAM...Babalar Günün Kutlu Olsun...
• Kelimelerle anlatılamayan fedakârlık ve karşılıksız sevgiyi tarif et desen bana herhalde sadece "BABA" derdim. Babalar günün kutlu olsun Babam.
• İlk adımlarımı atarken ellerimden tutuyordun. Şimdi fark ediyorum ki babacığım, ellerimi hiç bırakmamışsın. Babalar günün kutlu olsun.
Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.
Bu yüzden Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910′da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.