Babalar Günü’nde yasak var mı, sokağa çıkma yasağı olacak mı? Babalar Günü mezarlık ziyareti yasak mı, serbest mi?

Haziran ayının üçüncü Pazar günü bu yıl 20 Haziran'a denk geliyor. Pazar günü sokağa çıkma yasağı devam ettiği için pek çok kişi Babalar Günü'nde yasak var mı, sokağa çıkma yasağı olacak mı gibi sorulara yanıt arıyor. Ayrıca babaları hayatta olmayanlar Babalar Günü'nde mezarlık ziyareti yasak mı, serbest mi diye merak ediyor. Koronavirüsle mücadele sürecinde Pazar günü yasaklarına ilişkin detaylar haberimizde.

BABALAR GÜNÜ'NDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Son Kabine Toplantısı sonrası hafta sonu boyunca uygulanan sokağa çıkma yasağı yalnızca Pazar günüyle sınırlı tutuldu. Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı kaldırılırken, yasakların Cumartesi 22:00'den Pazartesi sabah saat 05:00'e kadar uygulanması kararı alındı. Bu hafta Pazar günü gerçekleşecek olan Babalar Günü için bu yasaklarda bir esnetme söz konusu olmadı.