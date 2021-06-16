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Giriş Tarihi: 16.6.2021 11:43

yapar mı, pıhtı riski var mı? gerekir mi?

Biontech kan pıhtılaşması yapar mı, pıhtı riski var mı? Biontech sonrası kan sulandırıcı gerekir mi?

Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları her geçen gün hız kazanıyor. Bir günde 1 milyon doz aşı hedefine ulaşılırken, 40 milyona yakın kişi koronavirüs aşısını oldu. Aşı hakkı tanımlanan ve aşı olmaya hazırlanan vatandaşlar ise, yapar mı, pıhtı riski var mı gibi sorulara yanıt aradı. Aşıların yan etkisinden korkan bazı vatandaşlar, gerekir mi sorusunun cevabını arıyor.

Koronavirüs aşısı olmak için araştırma yapan vatandaşlar, yapar mı ve pıhtı riski var mı gibi sorularla aşıya ilişkin iddiaları araştırıyor. Aşı hakkında araştırma yapan vatandaşlar, gerekir mi, pıhtı riskine karşı kan sulandırıcı ilaç almalı mıyım diye merak ediyor. İşte uzman açıklamalarıyla bu soruların cevapları.

BIONTECH KAN PIHTILAŞMASI YAPAR MI?

Sağlık Bakanlığı'nın COVID-19 aşısının yan etkileri hakkında yayınladığı yazıda kan pıhtılaşması riskinden söz edilmiyor. Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre ülkemizde uygulanan hiçbir aşının pıhtı yapma riski yoktur.

BIONTECH SONRASI KAN SULANDIRICI KULLANILMALI MI?

Aşının pıhtı yapma gibi bir ihtimali olmadığı için aşıdan önce veya sonra kan sulandırıcı alınması önerilmiyor. Uzmanlar, başka bir hastalık için düzenli olarak kan sulandırıcı kullanan vatandaşların ilacını alabileceği, bunun bir zararı olmadığını belirtiyor. Ancak aşının yan etkisinden kaçınmak için kan sulandırıcı alınmasına gerek görülmüyor.

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Biontech kan pıhtılaşması yapar mı, pıhtı riski var mı? Biontech sonrası kan sulandırıcı gerekir mi?
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