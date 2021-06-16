Bir haftada bin 212 zehir taciri yakalandı! 8 farklı türde 27 kilo uyuşturucu bulundu!

Uyuşturucu madde satıcılarına ve uyuşturucu çetelerine yönelik seri operasyonlar düzenleyen İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; son bir haftada bin 212 şüpheliye yasal işlem yaptı. 149 şüpheli tutuklandı. Operasyonlar toplamında sekiz farklı türde 27 kilo 541 gram uyuşturucu madde, bir milyon 764 bin 665 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 209 bin 760 lira nakit para ele geçirildi. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda ayrıca 2'si kuru sıkı dokuz ruhsatsız tabanca, 29 mermi ve bir pompalı tüfek bulundu.