Bitmeyen proje Yıldıztepe

Mudanya ilçesinde 2014 yılında gerçekleştirilen yerel seçimler öncesi vatandaşın karşısına birçok proje ile çıkan Mudanya Belediye Başkanı CHP'li Hayri Türkyılmaz, bu projelerin en önemlisinin Marmara Denizine hakim bir tepe olan Yıldıztepe projesi olduğunu söylemişti. Bu proje ile Mudanya'nın çehresinin değişeceğini ve örnek bir proje olacağını vaat eden Türkyılmaz, vizyon projem dediği Yıldız projesini bir türlü bitiremedi. Proje kapsamında Mudanya ilçesine, bölge yapısına uygun dükkanlar, kafeteryalar, restoranların, yönetim birimlerinin bulunacağı 25 dükkan, konser etkinlikleri, açık hava sergileri, yazlık sinema günlerinin yapılacağı amfi ile dinlenme bölümleri, çocuk oyun alanları, engelsiz yürüyüş yolları yapılacaktı.

HER YIL PROJE ALANINDAN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Projenin uygulanacağı alan, 2014 yılından sonra uzun süre atıl vaziyette kalmaya devam etti. Mudanyalılar yavaş yavaş Yıldıztepe projesini sorgulamaya başladığı 2017 yılından itibaren ise her yıl düzenli olarak birkaç kez proje alanına giden Türkyılmaz, beraberinde götürdüğü iki adet iş makinesi ile birlikte, fotoğraflar paylaşarak, "Yıldıztepe projemiz tüm hızıyla devam ediyor" başlıklı haberler yaptırdı.





AYNI PROJE İLE SEÇİME GİRDİ

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, bir türlü bitmek bilmeyen Yıldıztepe projesi ile 2019 yılında bir seçime daha girdi. Bu kez vatandaşlara Yıldıztepe projesini mutlaka bitireceği yönünde söz veren Türkyılmaz, aradan 2 yıldan fazla süre geçmesine rağmen projeyi hala bitiremedi. Yılan hikayesine dönen Yıldıztepe projesi hakkında vatandaşlar ise , Hayri Türkyılmaz'ın aynı proje ile 3'ncü seçime daha hazırlandığını yönünde eleştirilere başladı.