Bankayı soymaya kalktı, hayatının şokunu yaşadı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir banka şubesinin önüne gelen hırsız, önce etrafı gözetledi daha sonra eline aldığı bir pake taşıyla bankanın camına vurmaya başladı. Birkaç kez vurduktan sonra kırılan camdan bankaya giren hırsız, hemen kasalara yöneldi. Kasalarda bulunan tuzak paralarını alan soyguncu toplamda sadece 200 TL çalabildi. Paraları alır almaz bankanın alarm sistemi devreye girdi. Paniğe kapılan soyguncu hızla banka şubesinden çıkarak uzaklaştı.

TUZAK PARASIYMIŞ

Soygunun vezne kasalarından çaldığı cüzi miktardaki paraların, bankanın alarm sisteminin çalışması için özellikle bırakılan tuzak paraları olduğu öğrenilirken, güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Bursa polisi hırsızı yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.