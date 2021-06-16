Bursa’da kan donduran olay

Bursa'nın Yıldırım mahallesinde yaşanan olay adeta kan dondurdu. Kimliği belirsiz kişi yada kişilerce mahalledeki boş bir arsaya atılan silah, az daha bir faciaya neden oluyordu. Arsada oynayan çocuklardan biri olan Yağmur O. atılan silahı buldu. Merakla silahı kurcalamaya başlayan kız çocuğu, 7 yaşındaki arkadaşı Zehra Ö'yü yanlışlıkla ayağından vurdu. Çocuğun feryatları üzerine hemen 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine çok sayıda polis ve bir ambulans sevk edildi.

POLİS SİLAHI ATANIN PEŞİNE DÜŞTÜ

Ayağından yaralanan 7 yaşındaki Zehra Ö, yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edilirken, Yağmur O. ise alınan svap örneklerinin ardından polis tarafından ailesine teslim edildi. Bursa Emniyeti ise o silahı boş tarlaya atan kişi yada kişilerin peşine düştü.