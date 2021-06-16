Bursa'da şaka gibi soygun! Aldığı para şoke etti

Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Yıldırım İlçesi Profesör Tezok Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi bankanın önüne geldi. Etrafı gözetleyen şüpheli daha sonra kaldırım taşı alarak cama vurmaya başladı.