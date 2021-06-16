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Giriş Tarihi: 16.6.2021 11:53

'da şaka gibi ! Aldığı para şoke etti

İHA
Bursa'da şaka gibi soygun! Aldığı para şoke etti

'da kaldırım taşı ile camını kırdığı bankaya amaçlı giren hırsız güvenlik kamerasına takıldı. Hırsız bulabildiği para ile hayal kırıklığına uğrarken, polis ekipleri zanlının yakalanması için soruşturma başlattı.

Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Profesör Tezok Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi bankanın önüne geldi. Etrafı gözetleyen şüpheli daha sonra kaldırım taşı alarak cama vurmaya başladı.

Bir kaç kez vurduktan sonra camı kıran şüpheli, ardından yanında bulunan duba ile camı genişleterek içeri girdi.

Kasalara yönelen şüpheli; yetkililerinin alarmı çalması için tuzak olarak bıraktığı paraları aldı. Sadece 200 lira çalan hırsız bankanın güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi.

Banka şubelerinde gün sonu bırakılan tuzak paralarını almasıyla birlikte devreye giren alarm üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Bankayı gece yarısı böyle soydu, aldığı para şaşırttı | Video

Polis ekipleri güvenlik kamerasından tespit ettikleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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Bursa'da şaka gibi soygun! Aldığı para şoke etti
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