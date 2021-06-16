Bursa'da şaka gibi soygun! Aldığı para şoke etti

Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Yıldırım İlçesi Profesör Tezok Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi bankanın önüne geldi. Etrafı gözetleyen şüpheli daha sonra kaldırım taşı alarak cama vurmaya başladı.
Bir kaç kez vurduktan sonra camı kıran şüpheli, ardından yanında bulunan duba ile camı genişleterek içeri girdi.
Banka şubelerinde gün sonu bırakılan tuzak paralarını almasıyla birlikte devreye giren alarm üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Bankayı gece yarısı böyle soydu, aldığı para şaşırttı | Video
Polis ekipleri güvenlik kamerasından tespit ettikleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.