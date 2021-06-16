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Giriş Tarihi: 16.6.2021 09:58

Camiden bilgisayar çalmıştı... Aynı caminin çevresinde yakalandı!

EMİR SOMER EMİR SOMER
Camiden bilgisayar çalmıştı... Aynı caminin çevresinde yakalandı!

’da dizüstü bilgisayar ve 100 lira nakit para çaldığı caminin çevresinde dolaşan ve yeni bir hırsızlık olayı için camiye girmeyi planlayan bir kişi yakalandı. Şüpheli güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

'un Sancaktepe İlçesi'ne bağlı Fatih Mahallesi Yakacık Caddesi'nde bulunan bir camiden dizüstü bilgisayar ve 100 lira çalan bir kişi yakalandı. Şüpheli güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Yaşı 18'den küçük olan, aynı caminin çevresinde saat 05.00 sıralarında dolaşan ve yeni bir hırsızlık olayı için yeniden camiye girmeyi planlarken gözaltına alınan G.S.B. isimli şüpheli "İş Yerinden Ve Kurumdan Hırsızlık" suçundan ötürü adliyeye sevk edildi. Şüpheli "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Camiden bilgisayar çalmıştı... Aynı caminin çevresinde yakalandı!
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