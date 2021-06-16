Camiden bilgisayar çalmıştı... Aynı caminin çevresinde yakalandı!

İstanbul'un Sancaktepe İlçesi'ne bağlı Fatih Mahallesi Yakacık Caddesi'nde bulunan bir camiden dizüstü bilgisayar ve 100 lira çalan bir kişi yakalandı. Şüpheli güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Yaşı 18'den küçük olan, aynı caminin çevresinde saat 05.00 sıralarında dolaşan ve yeni bir hırsızlık olayı için yeniden camiye girmeyi planlarken gözaltına alınan G.S.B. isimli şüpheli "İş Yerinden Ve Kurumdan Hırsızlık" suçundan ötürü adliyeye sevk edildi. Şüpheli "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.