Caretta carettaların yuva sayısı 300’e ulaştı

Dünyada en iyi korunan plajları arasında gösterilen ve caretta carettaların önemli üreme alanları arasında yer alan Muğla'nın Ortaca İlçesi Dalyan Mahallesi'ndeki İztuzu Plajı'nda, deniz kaplumbağası yuvaları 300'e ulaştı. Caretta caretta yuvaları korumaya alındı.

2 AYLIK KULUÇKA SÜRESİ

Deniz kaplumbağaları 2 aylık yuvalamaların ardından yumurtadan çıkarak denizle buluşacak. Konuyla ilgili olarak, Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi (DEKAMER), "İztuzu Plajı'ndaki yuva sayısı 300'e ulaştı. Deniz kaplumbağaları bir yuvalama sezonunda birden fazla yuva yapabilir. Bir yuvaya yaklaşık 100 yumurta bırakır ve iki haftalık aralarla ortalama 2 ila 6 yuva yapabilir. Yavrularsa yaklaşık 2 ay kuluçka süresinin ardından yumurtadan çıkarak denize ulaşırlar." açıklamasını yaptı.