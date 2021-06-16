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Giriş Tarihi: 16.6.2021 10:52

Caretta carettaların yuva sayısı 300’e ulaştı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Caretta carettaların yuva sayısı 300’e ulaştı

Dünyaca ünlü İztuzu Plajı’ndaki deniz kaplumbağalarının yuva sayısı 300'e ulaştı. Caretetta carettalar, 2 aylık yuva döneminin ardından yumurtadan çıkarak denizle buluşacak.

Dünyada en iyi korunan plajları arasında gösterilen ve caretta carettaların önemli üreme alanları arasında yer alan 'nın Ortaca İlçesi Dalyan Mahallesi'ndeki İztuzu Plajı'nda, deniz kaplumbağası yuvaları 300'e ulaştı. Caretta caretta yuvaları korumaya alındı.

2 AYLIK KULUÇKA SÜRESİ

Deniz kaplumbağaları 2 aylık yuvalamaların ardından yumurtadan çıkarak denizle buluşacak. Konuyla ilgili olarak, Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi (DEKAMER), "İztuzu Plajı'ndaki yuva sayısı 300'e ulaştı. Deniz kaplumbağaları bir yuvalama sezonunda birden fazla yuva yapabilir. Bir yuvaya yaklaşık 100 yumurta bırakır ve iki haftalık aralarla ortalama 2 ila 6 yuva yapabilir. Yavrularsa yaklaşık 2 ay kuluçka süresinin ardından yumurtadan çıkarak denize ulaşırlar." açıklamasını yaptı.

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Caretta carettaların yuva sayısı 300’e ulaştı
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