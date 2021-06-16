Çevre katilleri yine iş başında!

NUMUNELER ALINDI

Muhtarın sosyal medyada yapmış olduğu paylaşımın hemen ardından ilgili kurumlar ve belediye ekipleri bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Ayrıca derenin değişik noktalarından numuneler alındı. Bu görüntüleride kayıt altına alarak paylaşan ve yetkili kurumlatra teşekkür eden Muhtar Kır, gazetemize şu açıklamalarda bulundu. " Bir süredir denizlerimiz tehlikede, bu konuda topyekün bir mücadele başlatılmış bir durumda, denizin kirlenmesine de çevremizin kirlenmesine de genellikle sorumsuz insanlar neden oluyor. Aynan mahallemizde akan Kule Derede olduğu gibi, bu dereden son zamanlarda artık pis kokular geliyor. Bazen köpürüyor. Simsiyah akıyor. Vatandaş tedirgin oluyor. Kaynağının bulunması ve deremizin temiz bir şekilde akaraki sorumluların tespit edilerek cezalandırılmasını istiyoruz" dedi