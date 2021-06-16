Çevre katilleri yine iş başında!

Kocaeli Kartepe İlçesi Dumlupınar Mahalle Muhtarı İbrahim Kır, son zamanlarda vatandaşların sıklıkla kokusundan ve kötü görünümünden şikayetçi olduğu Kule Dere'yi sabah saatlerinde köpüren, daha sonra ise siyah renkte akan hali ile görüntüledi. Bu görüntüleri ise kendisine ait sosyal medya hesabından yayınladı.
EN AZ HAFTADA BİR DEFA BU ŞEKİLDE
Görüntüleri çekerken konuşan Mahalle muhtarı İbrahim Kır, "Kartepe Dumlupınar Mahallesinde bulunan derenin pis, çok kötü bir şekilde attığın videoya alarak yayınlıyorum. Bu konuda yetkililerden yardım talep ediyorum. En az haftada bir bu şekilde pis suyu, atık suyu dereye salıyorlar. Bu konuda yetkililerden yardım ve denetim istiyoruz. Mahalle halkı olarak bu konulardan şikayetçiyiz. Yıllardır bu durum meydana geliyor. Denizlerimiz pisleniyor. Denizimiz şu anda çok kötü bir durumdadır. Bunun nedeni ise ,aynen bu şekilde çevrenin kirletilmesidir" dedi.
NUMUNELER ALINDI
Muhtarın sosyal medyada yapmış olduğu paylaşımın hemen ardından ilgili kurumlar ve belediye ekipleri bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Ayrıca derenin değişik noktalarından numuneler alındı. Bu görüntüleride kayıt altına alarak paylaşan ve yetkili kurumlatra teşekkür eden Muhtar Kır, gazetemize şu açıklamalarda bulundu. " Bir süredir denizlerimiz tehlikede, bu konuda topyekün bir mücadele başlatılmış bir durumda, denizin kirlenmesine de çevremizin kirlenmesine de genellikle sorumsuz insanlar neden oluyor. Aynan mahallemizde akan Kule Derede olduğu gibi, bu dereden son zamanlarda artık pis kokular geliyor. Bazen köpürüyor. Simsiyah akıyor. Vatandaş tedirgin oluyor. Kaynağının bulunması ve deremizin temiz bir şekilde akaraki sorumluların tespit edilerek cezalandırılmasını istiyoruz" dedi