Cezaevinden çıktı rahat durmadı: 10 günde 9 motosiklet çaldı

Hırsızlık şüphelisi şahsın yakalanması için çalışma başlatan ekipler, yapılan fiziki takip sonucunda şahsın ormanlık alanda saklandığını tespit etti. Ormanlık alan içerisinde bulunan bağ evine operasyon düzenleyen ekipler şahsı kıskıvrak gözaltına aldı.
Emniyetteki ifadesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu için hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiğini ve çaldığı motosikletleri aynı gün içerisinde tanımadığı kişilere 200-300 lira karşılığında sattığını itiraf eden K.U. isimli şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.