Cezaevinden çıktı rahat durmadı: 10 günde 9 motosiklet çaldı

Edinilen bilgiye göre, Alibeyli ve Esenler mahalleleri başta olmak üzere farklı mahallerde motosiklet hırsızlığı ihbarı alan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerdeki 100'ün üzerinde güvenlik kamerasını titizlikle inceleyen ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsın daha önceden 20 farklı motosiklet hırsızlığına karışan ve yaklaşık 15 gün önce hırsızlık suçundan cezaevinden tahliye olan K.U. (28) olduğunu belirledi.