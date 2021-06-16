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Giriş Tarihi: 16.6.2021 16:10

'in ilk şehit anıtı ihya edildi

KORAY TAŞDEMİR KORAY TAŞDEMİR
Cumhuriyet'in ilk şehit anıtı ihya edildi

döneminin ilk şehit asker anıtı olarak 'da 1932 yılında yapılan ve uzun yıllar ihmal edildiği için bakımsızlıktan unutulamaya yüz tutan Bünyanlı Osman Abidesi yeniden ihya edildi. Çorum Valiliği, yanından geçenlerin bile bilmediği anıtı yeniden ortaya çıkararak kapsamlı bir restorasyonun ardından ziyarete açtı. Çorum Valisi 'nin katılımıyla dualar eşliğinde gerçekleştirilen açılış, şehadetin yıldönümüne denk getirildi. Anıt, Bünyanlı Piyade Er Osman'ın 1931'de eşkiyalarla girdiği çatışmada şehit düşmesinin ardından merkeze bağlı Ahmediye Köyü'nde yaptırıldı.

Cumhuriyetin döneminin ilk şehit asker anıtı olarak bilinen ve bakımsızlıktan unutulmak üzere olan 'daki "Bünyanlı Osman Abidesi" yeniden ihya edilerek toplumsal hafızaya kazandırıldı. Çorum Valiliği, 1932 yılında açılan ve uzun yıllar ihmal edilen olarak da bilinen anıtı yeniden ortaya çıkardı. Yanından geçenlerin bile bilmediği bu abide şimdi ziyaretçilerini bekliyor.

1931 yılında eşkıyalarla girdiği çatışmada şehit düşen Jandarma Piyade Er Bünyanlı Osman için Çorum merkeze bağlı Ahmediye Köyü'nde yaptırılan "Bünyanlı Osman Abidesi'nin açılış töreni, Bünyanlı Osman'ın şehadetinin yıldönümüne denk getirildi. Abidenin açılışı Vali 'nin katılımıyla dualarla gerçekleştirildi. Anıtı yenileyen ve çevre düzenlemesini yapan firmanın sahibi ise, işin başlamasından bitimine kadar kutsal bir görev bilinciyle hareket ettiklerini ve tarihi dokuyu korumaya özen gösterdiklerini ifade ederek, 'in bu ilk şehit anıtının yeniden ortaya çıkarılmasında kendilerinin de payı olduğu için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

AÇILIŞI 1932 YILINDA YAPILMIŞ

Piyade neferi Bünyanlı Osman Efendi için Çorum'da Cumhuriyet Dönemi içinde dikilen bu ilk Şehit anıtının açılışını 25 Ağustos 1932 tarihinde yapan Vali Ali Cemal'in hitabesinden bir kısım:

"Halk tarafından yapılan ve bu şehidin kanlı kemikleri üzerinde yükselen bu taş sütun, bu abide onun fedakârlık menkıbesini bize söylediği gibi nesilden nesle gelip geçenlere de söyleyecektir. Cumhuriyet fazilet üzerine müessestir. Medeni bir millet yalnız büyük fedakârlarını da aynı aşk ve ateşle takdir ve tebcil eder. Bu abide, yalnız Şehit Osman'a ait değildir. Onun gibi vazife, vatan ve milleti uğrunda canını ve kanını fedâ etmiş yüksek imanlı bütün şehitlere ait ve şamildir. Bu taş sütun iyiliğe, fazilete, fedakârlığa karşı olan takdir ve minnetimiz dağların başında semavata ilan eden uyanıklık işareti olduğunu Şehit Osman'ın mezarının üzerinden haykırırım."

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Cumhuriyet'in ilk şehit anıtı ihya edildi
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