Cumhuriyet'in ilk şehit anıtı ihya edildi

Cumhuriyetin döneminin ilk şehit asker anıtı olarak bilinen ve bakımsızlıktan unutulmak üzere olan Çorum'daki "Bünyanlı Osman Abidesi" yeniden ihya edilerek toplumsal hafızaya kazandırıldı. Çorum Valiliği, 1932 yılında açılan ve uzun yıllar ihmal edilen Meçhul Asker Geçidi olarak da bilinen anıtı yeniden ortaya çıkardı. Yanından geçenlerin bile bilmediği bu abide şimdi ziyaretçilerini bekliyor.

1931 yılında eşkıyalarla girdiği çatışmada şehit düşen Jandarma Piyade Er Bünyanlı Osman için Çorum merkeze bağlı Ahmediye Köyü'nde yaptırılan "Bünyanlı Osman Abidesi'nin açılış töreni, Bünyanlı Osman'ın şehadetinin yıldönümüne denk getirildi. Abidenin açılışı Vali Mustafa Çiftçi'nin katılımıyla dualarla gerçekleştirildi. Anıtı yenileyen ve çevre düzenlemesini yapan firmanın sahibi Suat Ardıç ise, işin başlamasından bitimine kadar kutsal bir görev bilinciyle hareket ettiklerini ve tarihi dokuyu korumaya özen gösterdiklerini ifade ederek, Cumhuriyet'in bu ilk şehit anıtının yeniden ortaya çıkarılmasında kendilerinin de payı olduğu için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

AÇILIŞI 1932 YILINDA YAPILMIŞ

Piyade neferi Bünyanlı Osman Efendi için Çorum'da Cumhuriyet Dönemi içinde dikilen bu ilk Şehit anıtının açılışını 25 Ağustos 1932 tarihinde yapan Vali Ali Cemal'in hitabesinden bir kısım:

"Halk tarafından yapılan ve bu şehidin kanlı kemikleri üzerinde yükselen bu taş sütun, bu abide onun fedakârlık menkıbesini bize söylediği gibi nesilden nesle gelip geçenlere de söyleyecektir. Cumhuriyet fazilet üzerine müessestir. Medeni bir millet yalnız büyük fedakârlarını da aynı aşk ve ateşle takdir ve tebcil eder. Bu abide, yalnız Şehit Osman'a ait değildir. Onun gibi vazife, vatan ve milleti uğrunda canını ve kanını fedâ etmiş yüksek imanlı bütün şehitlere ait ve şamildir. Bu taş sütun iyiliğe, fazilete, fedakârlığa karşı olan takdir ve minnetimiz dağların başında semavata ilan eden uyanıklık işareti olduğunu Şehit Osman'ın mezarının üzerinden haykırırım."