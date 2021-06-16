Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 16 Haziran AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri

Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu aktif fay hatlarını yer aldığı ülkemizde son dakika deprem olayları meydana gelmeye devam ediyor. Sarsıntıların meydana geldiği bölgede yaşayanlar depreme ilişkin bilgi edinmek amacıyla deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? sorularıyla AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişmeye çalışıyor. Merak edilen en son deprem gelişmeleri ve son depremler listesi verileri

SON DEPREMLER - SON DAKİKA DEPREM VERİLERİ

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler verilerine aşağıdaki linkler aracılığıyla erişebilirsiniz.

