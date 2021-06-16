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Giriş Tarihi: 16.6.2021 19:14 Son Güncelleme: 16.6.2021 19:16

Deprem mi oldu, , kaç şiddetinde? 16 Haziran verileri

Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 16 Haziran AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri

Yurt ve dünyada etkilerini meydana gelen son dakika deprem olaylarına ilişkin güncel bilgileri edinmek isteyenler deprem mi oldu, , kaç şiddetinde? şeklindeki sorulara yanıt aramayı sürdürüyor. 16 Haziran verileri

Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu aktif fay hatlarını yer aldığı ülkemizde son dakika deprem olayları meydana gelmeye devam ediyor. Sarsıntıların meydana geldiği bölgede yaşayanlar depreme ilişkin bilgi edinmek amacıyla deprem mi oldu, , kaç şiddetinde? sorularıyla verilerine erişmeye çalışıyor. Merak edilen en son deprem gelişmeleri ve son depremler listesi verileri

SON DEPREMLER - SON DAKİKA DEPREM VERİLERİ

ve son depremler verilerine aşağıdaki linkler aracılığıyla erişebilirsiniz.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ



AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

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Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 16 Haziran AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri
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