Düğün ve nikahlarda yeme içme ve 100 kişi yasağı kalktı

Nikah ve düğün yapacak olan çiftler Kademeli normalleşme yasaklarının kalkması ile rahat bir nefes aldılar. İçişleri Bakanlığı, yayımladığı yeni düğün genelgesinde bazı yasakların kalktığını duyurdu. Buna göre, yiyecek ve içecek ikramı yapılabilecek, 100 davetli sınırı da kaldırıldı. Kısıtlamalar kapsamında yasakların 22.00'a kadar devam etmesi nedeniyle düğünlerin de 21.00 itibarıyla sona ereceği kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde nikah törenleri ve düğünlerle ilgili belirlenen tüm kurallara eksiksiz riayet edilmesi, Masa ve sandalyeler arasında gerekli mesafenin bırakılması ile temizlik, maske, mesafe kurallarına uyulması, Yiyecek-içecek ikramının yapılmaması, kişi başı asgari 6 m² alan bırakılması, Azami 100 davetli ile sınırlandırılması, kaydıyla 15 Haziran 2021 Salı gününden itibaren yapılabilecektir" denildi.

Dügünlerde yiyecek içecek ve 100 kişilik davetli yasağının kalkmasına rağmen nişan ve kına gibi etkinliklere 1 Temmuz 2021 tarihinden sonra izin verileceği kaydedildi.

Nikah dairelerinde her türlü koronavirüs tedbirlerinin uygulandığını belirten Şişli Evlendirme Memuru Meliha Gündüz, "Yasakların kademeli olarak kaldırılması ile nikah yoğunluğu yaşanmaya başlandı. Kapalı alanlarda kişi başı asgari 6 metrekare alan bırakılması kuralını uyguluyoruz. Nikah törenleri ve düğünlerle ilgili belirlenen tüm kurallara eksiksiz riayet ediliyor. Masa ve sandalyeler arasında gerekli mesafenin bırakılması ile temizlik, maske, mesafe kurallarına uyulması hususunda duyarlıyız. HES kodu ve ateş ölçmeden salona almıyoruz"dedi.