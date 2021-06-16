Türkiye adım adım normalleşmeye devam ediyor. Düğün, kına, sünnet, nikah gibi organizasyonlarda bilindiği üzere belirli tedbirler çerçevesinde yapılacağı biliniyordu. Gelen son dakika açıklamasının ardından bir süredir yasak olan davetlilere yiyecek-içecek ikramı serbest bırakıldı. Öte yandan özellikle bu yaz evlenecek olan binlerce çift "Düğünler ve nikahlarda kişi sayısı kalktı mı, komple serbest mi, düğünler nasıl olacak?" sorularına ait yanıtı araştırıyor. İşte düğün, nikah ve kına gibi organizasyonlara ilişkin yeni karar…
DÜĞÜNLERLE İLGİLİ FLAŞ KARAR!
Nikah törenleri ile düğünler, 1 Haziran tarihinde başlamıştı. Kademeli normalleşme süreciyle beraber 15 Haziran itibarıyla kapalı alanlarda azami davetli sayısı kaldırıldı. Düğünlerde yiyecek-içecek ikramına da yeniden başladı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında nikah törenleri ile düğünlere ara verilmişti. 1 Haziran'dan itibaren ise nikah törenleri ve düğünler kısıtlamalar göz önüne alınarak yeniden başlamıştı.
TRT Haber'de yer alan bilgiye göre; Kademeli normalleşme süreciyle beraber 15 Haziran itibarıyla bazı kısıtlamalar da kalktı.
Buna göre, davetlilere yiyecek-içecek ikramına yeniden başlanacak. Kapalı alanlarda ise daha önce belirlenen azami 100 davetli sayısı da sonlandırılacak.