En son kanyon üzerinde görülen belediye işçisinden 2 gündür haber alınamıyor

Safranbolu Belediyesinde işçi olarak çalışan evli ve 1 çocuk babası Mehmet Yağız Yıldırım'dan (31) dan haber alamayan yakınları durumu Emniyet birimlerine bildirdi. Polis ekipleri bunun üzerine çalışma başlattı Yapılan cep telefonı sinyali takibi sonucu Yıldırım'ın en son dün akşam saatlerinde Bulak kanyonundaki kayalıklar üzerinde Tiktok'a video yüklediğini tespit etti. Görüntüler üzerine bölgeye giden polis ekipleri Yıldırım'a ait olan 78 SD 293 plakalı mobiletini park halinde buldu. Daha sonra kayalıkların bulunduğu alanda arama yapan ekipler, burada şahsa ait olan eşyalarını bulunca, dengesini kaybederek uçurumdan düştüğü ihtimali üzerine, AFAD ve UMKE ekiplerinden yardım istedi. Bölgede vatandaşlarında yardımı ile Kanyon içinde ve derede arama çalışmaları yapıldı. Bulak deresine düştüğü ihtimali üzerine dere boyu yapılan çalışmalardan bir sonuç alınmazken, su altı araması için ise dalgıç ekipleri talep edildi.



Öte yandan Safranbolu İlçe Jandarma ekipleri de drone desteği ile bölgede sesli uyarı yaparak aramalara destek verirken, olumlu bir ize rastlanılmadı. Su altı arama yapılması için Zonguldak ve Bartın illerinden dalgıçların gelmesi ile su altında arama çalışmaları yapılacak. Son yağışlar nedeniyle Bulak Deresinde su seviyesini yüksek ve akıntı olduğu belirtildi.