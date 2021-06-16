Gasp, cinayet ve intihar

Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi
, Başar Sokak'ta dün 11.30 sıralarında holding çalışanı Sibel Koçan
(41) ve yanındaki şirket çalışanı, içinde yaklaşık 3 milyon lira bulunan çantayla aracına bineceği sırada saldırıya uğradı. Yanlarına bir araçla yaklaşan silahlı 3 kişi, çantayı almak istedi. Saldırganlar kendilerine direnen Koçan'ı başından vurarak öldürdü. Koçan'a yardım etmek isteyen Aydın Mert
'i de kolundan yaralayan zanlılar para dolu çantayla kaçtı. Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
ESKİ KOCASI İNTİHAR ETTİ
Soruşturma devam ederken Sibel Koçan'ın eski kocasının olaydan birkaç saat sonra intihar ettiği haberi geldi. Eski koca Süleyman Aydın
'ın, Ataşehir'de bir rezidansın 32. katından atlayarak intihar ettiği öğrenildi. Süleyman Aydın'ın aynı zamanda şirketin ortağı olduğu kaydedildi.