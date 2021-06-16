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Giriş Tarihi: 16.6.2021

Gasp, cinayet ve intihar

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Gasp, cinayet ve intihar

’de gaspçılar içinde 3 milyon lira bulunan çantayı vermek istemeyen holding çalışanı ’ı öldürdü. Birkaç saat sonra Koçan’ın eski eşi bir rezidanstan atlayarak intihar etti

, Başar Sokak'ta dün 11.30 sıralarında holding çalışanı (41) ve yanındaki şirket çalışanı, içinde yaklaşık 3 milyon lira bulunan çantayla aracına bineceği sırada saldırıya uğradı. Yanlarına bir araçla yaklaşan silahlı 3 kişi, çantayı almak istedi. Saldırganlar kendilerine direnen Koçan'ı başından vurarak öldürdü. Koçan'a yardım etmek isteyen 'i de kolundan yaralayan zanlılar para dolu çantayla kaçtı. Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

ESKİ KOCASI İNTİHAR ETTİ
Soruşturma devam ederken Sibel Koçan'ın eski kocasının olaydan birkaç saat sonra intihar ettiği haberi geldi. Eski koca 'ın, Ataşehir'de bir rezidansın 32. katından atlayarak intihar ettiği öğrenildi. Süleyman Aydın'ın aynı zamanda şirketin ortağı olduğu kaydedildi.
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Gasp, cinayet ve intihar
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