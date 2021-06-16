Gazipaşa'da Ziraat Mühendisi evinde ölü bulundu

Polis ekipleri durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dönmez'in saatler önce hayatını kaybettiğini tespit etti. Dönmez'in cenazesi Savcılık talimatıyla Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 46 yaşındaki Ziraat Mühendisi Dönmez'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Elvan Dönmez'in bekar olduğu bildirildi. Dönmez'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumunda otopsinin ardından Konya'dan gelen ailesine teslim edildi.