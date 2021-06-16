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Giriş Tarihi: 16.6.2021 19:50 Son Güncelleme: 16.6.2021 19:52

Gazipaşa'da Ziraat Mühendisi evinde ölü bulundu

MEHMET AL MEHMET AL
Gazipaşa'da Ziraat Mühendisi evinde ölü bulundu

'nın Gazipaşa İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Güvenlik Caddesinde meydana geldi. Gazipaşa İlçe Tarım Müdürlüğü’ne Ziraat Mühendisi olarak görev yapan 46 yaşındaki Elvan Dönmez, 15 Haziran günü hastanede randevusu olduğu gerekçesiyle iş yerinden izin alarak evine gitti.

Elvan Dönmez işyerine gelmeyince iş arkadaşları kendisine ulaşmaya çalıştı. Dönmez telefonlara cevap vermeyince arkadaşları evine giderek kapıyı çaldı ancak kapıyı açan olmayınca. Bunun üzerine durumu 155 polis ekiplerine haber verdi, polis ekipleri çilingir yardımıyla kapıyı açmasıyla Ziraat Mühendisi Elvan Dönmez'in yerde cansız halde yatarken bulundu.

Polis ekipleri durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dönmez'in saatler önce hayatını kaybettiğini tespit etti. Dönmez'in cenazesi Savcılık talimatıyla Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 46 yaşındaki Ziraat Mühendisi Dönmez'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Elvan Dönmez'in bekar olduğu bildirildi. Dönmez'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumunda otopsinin ardından Konya'dan gelen ailesine teslim edildi.

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Gazipaşa'da Ziraat Mühendisi evinde ölü bulundu
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