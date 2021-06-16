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Giriş Tarihi: 16.6.2021

Güngören’de komşu kavgası: 1 ölü

Güngören’de komşu kavgası: 1 ölü
Güngören'de mobilyacılık yapan iki kardeş ile komşuları arasında kavga çıktı. Kavgada, silahla yaralanan kardeşlerden biri öldü, diğeri yaralandı. Olay, akşam saatlerinde 'nde meydana geldi. Mobilyacılık yapan Salih ve kardeşlerle komşuları arasında tartışma çıktı. Turan, silahını çekerek iki kardeşe ateş etti. Kurşunların hedefi olan kardeşlerden Ekrem Hazır olay yerinde hayatını kaybederken, Salih Hazır ağır yaralandı. Saldırgan Selahattin Turan yakalanarak gözaltına aldı.
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Güngören’de komşu kavgası: 1 ölü
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