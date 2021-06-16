Güngören’de komşu kavgası: 1 ölü

Güngören'de mobilyacılık yapan iki kardeş ile komşuları arasında kavga çıktı. Kavgada, silahla yaralanan kardeşlerden biri öldü, diğeri yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Haznedar Mahallesi
'nde meydana geldi. Mobilyacılık yapan Salih ve Ekrem Hazır
kardeşlerle komşuları Selahattin Turan
arasında tartışma çıktı. Turan, silahını çekerek iki kardeşe ateş etti. Kurşunların hedefi olan kardeşlerden Ekrem Hazır olay yerinde hayatını kaybederken, Salih Hazır ağır yaralandı. Saldırgan Selahattin Turan yakalanarak gözaltına aldı.