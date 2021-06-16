Hatay ve Gaziantep’te yasa dışı bahis operasyonu

Hatay Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep ile eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Gaziantep, Hatay'ın merkez ilçesi Antakya ve Reyhanlı'da şafak vakti 103 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 98 kişiye yönelik yapılan operasyonlarda Antakya'da 73 kişi, Reyhanlı'da 3 kişi ve Gaziantep'te de 4 kişi gözaltına alındı. Şahısların evlerinde ve işyerlerinde yapılan aramalarda 230 bin Türk Lirası, 3 bin Euro, 5 adet av tüfeği, 7 adet tabanca, 150 adet fişek, 2000 adet değişik bankalara ait banka ve kredi kartı, 20 adet laptop, 130 adet cep telefonu, 350 adet sim kart, 30 adet tablet, 10 adet bilgisayar ve 25 adet Hard disk ele geçirilmiştir.