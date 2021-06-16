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Giriş Tarihi: 16.6.2021 10:07 Son Güncelleme: 16.6.2021 10:15

Holding kapısındaki vahşette saadet zinciri iddiası

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Holding kapısındaki vahşette saadet zinciri iddiası

İstanbul 'de kimliği belirsiz, kar maskeli 3 kişi tarafından gasp edilen aralarında çıkan arbede de silahlı saldırısı sonucu lüks otomobilinde hayatını kaybetti. Kimliği belirsiz 3 gaspçının içerisinde 3 milyon lira dolu çantayı alıp kaçtıkları öğrenildi. Koçan'ın eski eşi olan Süleyman A'nın ise olaydan kısa bir süre sonra Ataşehir'de bir binanın 32. Katından atlayarak intihar ettiği öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

'de , Başar Sokak'ta saat 11.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre holding çalışanı (41) ve yanındaki şirket çalışanı içinde yaklaşık 3 milyon lira bulunan çanta ile aracına bineceği sırada saldırıya uğradı.

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Yanlarına bir araçla yaklaşan silahlı 3 kişi, çantayı almak istedi. Kadının direnmesi üzerine saldırganlar silahlarını ateşledi. Kadını başından vuran saldırganlar para dolu çantayı alarak kaçtı.



Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, boş kovan ve araçta inceleme yaptı.



Sibel Koçan'a yardım etmeye çalışan Aydın Mert'in ise kolundan yaralandı. Hastaneye kaldırılan Aydın Mert'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri tüm bulguları araştırırken, Gasp Büro ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.



32. KATTAN AŞAĞI ATLADI
Bu arada Sibel Koçan'ın eski kocasının olaydan birkaç saat sonra intihar ettiği öğrenildi. Eski koca Ataşehir'de bir rezidansın 32. Katından atlayarak ittiği öğrenilirken Süleyman Aydın'ın aynı zamanda şirketin ortağı olduğu belirtildi.



2019 YILINDA SAADET ZİNCİRİ İDDİASI
Holding ortağı Süleyman Aydın'ın adı 019 yılında 'saadet zinciri' ile gündeme gelmişti. "Kaz çiftliği" ve "enerji santralleri" kurduklarını söyleyerek yüksek kar payı vaadiyle binlerce kişiden 40 milyon lira toplayan şirketin ödeme yapmadığı iddia edilmişti.



Bu haberlerin ardından Aydın Twitter hesabından haberlerin doğru olmadığını ödemelerin gerçekleştirildiğini söylemişti. Dün yaşanan iki olayın bu konuyla bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor.

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Holding kapısındaki vahşette saadet zinciri iddiası
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