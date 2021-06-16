Holding kapısındaki vahşette saadet zinciri iddiası

Ataşehir'de Küçükbakkalköy Mahallesi, Başar Sokak'ta saat 11.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre holding çalışanı Sibel Koçan (41) ve yanındaki şirket çalışanı içinde yaklaşık 3 milyon lira bulunan çanta ile aracına bineceği sırada saldırıya uğradı.
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Yanlarına bir araçla yaklaşan silahlı 3 kişi, çantayı almak istedi. Kadının direnmesi üzerine saldırganlar silahlarını ateşledi. Kadını başından vuran saldırganlar para dolu çantayı alarak kaçtı.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, boş kovan ve araçta inceleme yaptı.
Sibel Koçan'a yardım etmeye çalışan Aydın Mert'in ise kolundan yaralandı. Hastaneye kaldırılan Aydın Mert'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri tüm bulguları araştırırken, Gasp Büro ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
32. KATTAN AŞAĞI ATLADI
Bu arada Sibel Koçan'ın eski kocasının olaydan birkaç saat sonra intihar ettiği öğrenildi. Eski koca Süleyman Aydın Ataşehir'de bir rezidansın 32. Katından atlayarak ittiği öğrenilirken Süleyman Aydın'ın aynı zamanda şirketin ortağı olduğu belirtildi.
2019 YILINDA SAADET ZİNCİRİ İDDİASI
Holding ortağı Süleyman Aydın'ın adı 019 yılında 'saadet zinciri' ile gündeme gelmişti. "Kaz çiftliği" ve "enerji santralleri" kurduklarını söyleyerek yüksek kar payı vaadiyle binlerce kişiden 40 milyon lira toplayan şirketin ödeme yapmadığı iddia edilmişti.
Gasp, cinayet ve intihar
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Bu haberlerin ardından Aydın Twitter hesabından haberlerin doğru olmadığını ödemelerin gerçekleştirildiğini söylemişti. Dün yaşanan iki olayın bu konuyla bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor.