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Giriş Tarihi: 16.6.2021 14:35

İnanılmaz ölüm

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
İnanılmaz ölüm

’da evinin balkonundan halı silken Satı Üçgül düşerek feci şekilde can verdi.

'nın ilçesinde, halı silkelerken halının ağır basması sonucu balkondan düşen 1 çocuk annesi Satı Üçgül (53) hayatını kaybetti. Üzüntü yaratan olay Kepez ilçesinde Şafak Mahallesi'ndeki Yasemin Apartmanı'nın birinci katında meydana geldi. Evinde temizlik yapan Satı Gül, halılarını balkonda silkmeye başladı.

HALI AĞIR GELİNCE

Satı Üçgül salon halısını silktiği anda halı ağır gelince talihsiz kadın aşağıya düştü. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibinin müdahalesine rağmen Üçgül kurtarılamadı . Kızıyla yaşadığı öğrenilen Üçgül'ün cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından adli tıp morguna götürüldü. Satı Üçgül'ün kızı ve yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Üçgül'ün Antalya'da toprağa verileceği öğrenildi.

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İnanılmaz ölüm
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