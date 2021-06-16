İntihardan vazgeçirmek istedi, canından oldu

Gaziantep'te zahirecilik yapan bir kişi, intihar girişiminde bulunan komşusu tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Şahinbey ilçesinin Akkent mahallesinde zahireci dükkânı işleten Oktay Danabaş (39) işyerinin bulunduğu sitenin önünde intihar girişiminde bulunan komşusu M.Y.'yi ikna etmek için yanına giderek konuşmaya çalıştı. Konuşma sırasında Danabaş'ın ikna etmeye çalıştığı ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen M.Y. konuşma sırasında Oktay Danabaş'a silahla ateş etti. Danabaş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay sonrası çevredeki esnaf tarafından darp edilen şüpheli, olay yerine çağrılan polis ekiplerince gözaltına alınırken haberi duyan Danabaş'ın yakınları sinir krizi geçirirdi. Site önünde yüzlerce kişinin toplanması üzerine çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri zanlının evine zarar vermeye çalışan bir grubu bölgeden uzaklaştırdı.

4 çocuk babası olduğu öğrenilen Danabaş'ın cenazesi otopsi için Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.