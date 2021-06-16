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Giriş Tarihi: 16.6.2021 11:55

'de 1 milyon lira piyasa değerinde kaçak ürün ele geçirildi

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir'de 1 milyon lira piyasa değerinde kaçak ürün ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde son 1 hafta içerisinde yapılan kaçakçılık operasyonlarında piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olduğu değerlendirilen kaçak ürün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 7-13 Haziran tarihleri arasında 15 operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonlarda; 339 paket kaçak sigara, 4 kilogram nargile tütünü, 2 kilogram tütün, 474 puro, 114 şişe-litre sahte içki, 5 bin 400 kaçak alkol malzemesi, 131 sikke-tarihi eser, 50 cep telefonu, 630 muhtelif emtia ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon lira olduğu belirtilirken, operasyonlar kapsamında 17 şüpheli hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

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İzmir'de 1 milyon lira piyasa değerinde kaçak ürün ele geçirildi
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