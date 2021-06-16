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Giriş Tarihi: 16.6.2021 10:09

Jandarmadan 10 günde 10 ilçeye uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Jandarmadan 10 günde 10 ilçeye uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Narkotik ekipleri, 10 günden 10 ilçede drone ve narkotik dedektör köpeği destekli operasyonlar düzenledi. Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 16 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birlikler tarafından terör organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması ile uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi maksadıyla operasyonlara aralıksız devam ediliyor.

Jandarma Narkotik ekipleri tarafından 4 ve 14 Haziran tarihleri arasında , , Kiraz, Kemalpaşa, Karaburun, Menderes, Bayındır, Seferihisar, Dikili ve Selçuk ilçelerinde narkotik köpekleri ve dron destekli olarak uyuşturucu operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonlarda ormanlık alana ekilmiş 5 bin 433 kenevir bitkisi, yaklaşık 1.5 kg kubar esrar, 56.65 gr metamfetamin, 4 gr bonzai, 3adet uyuşturucu içme aparatı olarak nitelendirilen bong, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 11 adet av tüfeği fişeği, 94 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı.

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Jandarmadan 10 günde 10 ilçeye uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı
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