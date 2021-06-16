Jandarmadan 10 günde 10 ilçeye uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birlikler tarafından terör organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması ile uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi maksadıyla operasyonlara aralıksız devam ediliyor.

Jandarma Narkotik ekipleri tarafından 4 ve 14 Haziran tarihleri arasında Ödemiş , Urla, Kiraz, Kemalpaşa, Karaburun, Menderes, Bayındır, Seferihisar, Dikili ve Selçuk ilçelerinde narkotik köpekleri ve dron destekli olarak uyuşturucu operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonlarda ormanlık alana ekilmiş 5 bin 433 kenevir bitkisi, yaklaşık 1.5 kg kubar esrar, 56.65 gr metamfetamin, 4 gr bonzai, 3adet uyuşturucu içme aparatı olarak nitelendirilen bong, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 11 adet av tüfeği fişeği, 94 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı.