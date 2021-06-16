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Giriş Tarihi: 16.6.2021 10:59

'de saldırıya uğrayan doktordan haber var

DHA
Kayseri'de saldırıya uğrayan doktordan haber var

'nin ilçesinde iş çıkışı uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Mehmet Göçer’in silahlı saldırısında ayağından yaralanan Nöroloji Uzmanı Dr. Erdal Kurt'un (34) tedavisi tamamlandı...

Olay, önceki gün saat 16.30 sıralarında ilçesi Camiicedit Mahallesi'nde meydana geldi. Develi Devlet Hastanesi'nde nöroloji uzmanı olarak görev yapan Dr. Erdal Kurt, iş çıkışı evine doğru yürürken, uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Mehmet Göçer'in tabancalı saldırısına uğradı. Dr. Kurt ayağından yaralandı.

Dr. Kurt, kaçmaya çalışan şüpheliyi yakalayıp, etkisiz hale getirdi, ihbar üzerine gelen polis ekiplerine teslim etti. Ambulansla Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dr. Kurt, buradan da Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Dr. Erdal Kurt, iki günlük tedavisinin ardından taburcu edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan Mehmet Göçer, tutuklanarak Bünyan Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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Kayseri'de saldırıya uğrayan doktordan haber var
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