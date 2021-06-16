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Giriş Tarihi: 16.6.2021 13:07

Kendisi gibi engelli olan yavru keçiyi biberonla besliyor

ÖZCAN SARAÇ
Kendisi gibi engelli olan yavru keçiyi biberonla besliyor

’nın Ereğli ilçesinde hayvancılık yapan 50 yaşındaki İsa Doğaner, iki ay önce dünyaya gelen engelli keçi yavrusunu biberonla besleyip, büyütüyor. İsmi ‘Boncuk’ konulan yavru keçi Doğaner ailesinin maskotu oldu.

'nın Ereğli ilçesine bağlı Kargacı Mahallesinde yaşayan İsa Doğaner'e ait keçilerden birisi 2 ay önce doğum yaptı. Yavru keçi boynunda bulunan eğrilik nedeniyle engelli olarak dünyaya geldi. Kendisi de doğuştan bacağından engelli olan Doğaner, her gün biberonla yavru keçisini bir bebek gibi besliyor. Yavru keçiyi görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

'BİR BEBEK GİBİ BAKIYORUZ'

İsa Doğaner engelli keçiyle ilgili şunları söyledi: "Doğum esnasında çarşıdaydım ve çocuklar keçinin doğum yaptığını, yavrunun ölmek üzere olduğunu söyledi. Hemen eve gelip yavru keçiyi veterinere götürdüm. Veterinerde, doğuştan boynu eğri olduğu için tedavinin mümkün olmadığını söyledi. Bende inatla bu yavruya bakacağımı söyledim. Biberon ve mama aldım, annesini sağdım. Bunu evimizde büyüttük, besledik. Kendimde engelli olduğum için buna baktım. Annesinden sağdığımız sütle sabah, öğle, akşam bir bebek gibi biberonla besledik. 'Boncuk' evimizin maskotu oldu" diye konuştu.

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Kendisi gibi engelli olan yavru keçiyi biberonla besliyor
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