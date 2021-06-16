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Giriş Tarihi: 16.6.2021

kâbusu geri döndü

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kene kâbusu geri döndü
merkeze bağlı Çatalkaya köyünde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan H.S. (71), keneyle temas etti. Bir süre sonra rahatsızlanan H.S., kaldırıldığı 'nde hayatını kaybetti. Doç. Dr. Büyüktuna, "Her 100 hastadan 60'ı bize temasından bahsediyor. Virüs, enfekte kenelerle bulaşabildiği gibi yine kenelerin ısırmış olduğu büyükbaş, küçükbaş gibi hayvanlardan da bulaşabiliyor. Enfekte hastalara korunmasız şekilde müdahale eden sağlık çalışanlarına da KKKA virüsü bulaşabilir" dedi.
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Kene kâbusu geri döndü
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