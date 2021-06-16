Kene kâbusu geri döndü

Sivas
merkeze bağlı Çatalkaya köyünde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan H.S. (71), keneyle temas etti. Bir süre sonra rahatsızlanan H.S., kaldırıldığı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi
'nde hayatını kaybetti. Doç. Dr. Seyit Ali
Büyüktuna, "Her 100 hastadan 60'ı bize kene
temasından bahsediyor. Virüs, enfekte kenelerle bulaşabildiği gibi yine kenelerin ısırmış olduğu büyükbaş, küçükbaş gibi hayvanlardan da bulaşabiliyor. Enfekte hastalara korunmasız şekilde müdahale eden sağlık çalışanlarına da KKKA virüsü bulaşabilir" dedi.