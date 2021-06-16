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Giriş Tarihi: 16.6.2021 07:45

'de binlerce büyükbaşın bulunduğu çiftliğin yem deposu yandı

DHA
Kırklareli'de binlerce büyükbaşın bulunduğu çiftliğin yem deposu yandı

'nin ilçesine bağlı Ahmetbey beldesinde, binlerce büyükbaş hayvanın bulunduğu çiftliğin yem deposunda yangın çıktı. Yakında bulunan büyükbaşlar güvenli bölgeye taşınırken, alevlerin gökyüzünü aydınlattığı yangın ise Kırklareli, Lüleburgaz ve çevre ilçelerden gelen çok sayıda itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile 4 saatte kontrol altına alındı.

ilçesine bağlı Ahmetbey beldesinde, binlerce büyükbaş hayvanın bulunduğu çiftliğin yem deposunda dün saat 23.00 sıralarında yangın çıktı. Saman balyaların bulunduğu depoda çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında alevleri fark eden çiftlik çalışanları itfaiye ekiplerine haber verdi. yangın hızla yayılırken, depo kısa sürede alev topuna dönüştü. Kısa sürede olay yerine, , Lüleburgaz ve çevre ilçelerden itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye görevlileri yangını kontrol altına almaya çalışırken, çiftlik çalışanları ise deponun yakınındaki ahırlarda bulunan büyükbaş hayvanları, güvenli alanlara taşındı.

Alevlerin gökyüzünü aydınlattığı yangın ise ekiplerin 4 saat süren yoğun çabaları ile kontrol altına alındı. Saman balyalarının içten yanmayı sürdürebileceğini belirten itfaiye görevlileri, soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Çiftlikteki büyükbaş hayvanların zarar görmediği yangında maddi hasar oluştu.

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Kırklareli'de binlerce büyükbaşın bulunduğu çiftliğin yem deposu yandı
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