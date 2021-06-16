Konya’da eski sevgiliden ‘muştalı’ dehşet

Vücudunda çok sayıda kırık oluşan Ergün, "Ülkede her gün kadın cinayetleri oluyor. Ben olmasaydım belki de bayan arkadaşıma çok daha büyük zarar verecekti" dedi. Özaydın'ın eski kız arkadaşına, 'Senide eski kız arkadaşım gibi komaya sokarım' diye tehditlerde bulunduğu da ileri sürüldü.

Olay, bir hafta önce merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Osmanlı Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Endüstri mühendisi İ.S. (25) kendisine şiddet uygulayan ve aralarında geçimsizlik bulunan özel güvenlik görevlisi sevgilisi Çağrı Özaydın'dan (33) ayrıldı. İddiaya göre Özaydın, ayrılmalarına rağmen genç kızı rahatsız ve tehdit etmeye devam etti. Özaydın'ın 'Daha önceki sevgilimi de döve döve komalık ettim' tehditlerinden korkan İ.S. arkadaşlarından kendisini yalnız bırakmamalarını istedi.

'GECE VAKTİ MUŞTALI DEHŞET'

Muğla'dan annesinin yanına ziyarete gelen Burak Ergün (27) arkadaşı İ.S.'ye yardımcı olabilmek ve onu yalnız bırakmamak için evine gitti. İkili evde otururken gece saatlerinde kapı çaldı. Delikten baktıklarında yan komşuları Mete M.'nin (23) geldiğini gören ikili kapıyı açtı. Bu sırada kapının yanında saklanan Özaydın, eve zorla girerek, elindeki muşta ile Ergün'e saldırmaya başladı. Ergün'ü bayıltıncaya kadar döven Özaydın, araya girmek isteyen İ.S.'yi de darp etti. Can havliyle evden kaçan Ergün'ü bahçede de yakalayıp dövmeye devam eden Özaydın, Mete M. ile birlikte İ.S. ve Ergün'ün telefonlarını aldı. Daha sonra telefonları olay yerinde bırakan Özaydın, apartmandan ayrıldı.

'BEN OLMASAM BELKİDE ESKİ SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRECEKTİ'

Aldığı darbeler sonucu çenesinde, burnunda, dişlerinde kırık, kafatasında da çatlaklar oluşan Burak Ergün yaşadığı dehşeti şu sözlerle anlattı: "Bayan arkadaşım eski sevgilisi tarafından tehdit edildiği için yardım istedi. 'Benden ayrılırsan seni komaya sokarım. Daha önceki kız arkadaşımı da komaya soktum' gibi tehditlerde bulunmuş. Bizim yanımızda da daha öncede şiddet göstermeye çalışmıştı ama biz araya girdik. Diğer arkadaşlarımız evde yoktu ve biz İ.S. ile birlikte evdeydik. Çağrı bizim kapıyı açmayacağımızı bildiği için yan komşu Mete M.'ye kapıyı çaldırttı. Bizde kapıyı açtığımızda zorla içeri girdi. Çağrı direkt olarak bana vurmaya başladı. Her vurduğunda gözüm kararıyordu. Yerdeyken bile sürekli vuruyordu. Bu sırada Mete'ye bunların telefonunu al diye talimat verdi. Araya girmeye çalışan İ.S.'ye saldırdı. Ben can havliyle apartmanın dışına kaçtım. Elinde muşta ile koşarak bir daha vurdu ve çenemi kırdı. Bizi ölüme terk edip bir şey olmamış gibi olay yerinden ayrıldı. Telefonları alıp gittiler. Ağabeyi ve tanıdıkları vasıtasıyla bizi tahdit etmeye devam ediyorlar. Bayan arkadaşım psikolojik destek almaya başladı. Bu olaydan çok etkilendi. Can güvenliğimiz yok. Her gün kadınlar öldürülüyor. Beni evde beklemiyordu. Ben olmasan belki de bayan arkadaşıma daha büyük bir zarar verecekti. Benim tem amacım arkadaşımı korumaktı" dedi.

'BEN BİR ŞEY YAPMADIM'

Olay sonrası gözaltına alınan Çağrı Özaydın'ın yapılan kontrollerde 128 promil alkollü olduğu tespit edildi. Özaydın emniyette ve nöbetçi mahkemedeki ifadelerinde, "13 yıldır özel güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum. Benim elimde kesici veya delici bir alet yoktu. Ben oraya ilişkimizi kurtarabileceğim düşüncesiyle gitmiştim. İ.S. kapıyı açtı ve bu sırada Burak bana saldırdı. Ben kimsenin telefonunu gasp etmedim. Ben olay sırasında darp edildim. İlk müdahaleyi bana karşı taraf yaptı. Suçlamaları kabul etmiyorum" diyerek kendisi savundu.

Hakkında kasten yaralama, konut dokunulmazlığını ihlal ve yağma suçlamalarından soruşturma başlatılan Özaydın nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Özaydın'a yardım ettiği belirtilen Mete M. ise emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.