Kurban Bayramı ne zaman başlayacak, kaç gün? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, hangi tarihlerde? 2021 Kurban Bayramı tarihi!

Kurban kesmeyi düşünenler, tatilde şehir dışına çıkmayı planlayanlar, bayram hazırlıklarına şimdiden girişenler, Kurban Bayramı ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek diye araştırıyor. Kurban pazarlarının kurulması ve kurbanlık fiyatlarının belli olması da bayramı bekleyenleri heyecanlandırıyor. İşte Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, hangi tarihlerde gerçekleşecek sorularının yanıtı ve 2021 Kurban Bayramı tarihi.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Dini günler Hicri takvime göre belirlendiği için her yıl 11 gün geri gelmektedir. Bu sebeple bu yıl Kurban Bayramı temmuz ayının üçüncü haftası gerçekleşecek. Kurban Bayramı Arefesi 19 Temmuz Salı günü gerçekleşecek. Bayram 20 Temmuz Salı günü başlayıp 4 gün sürecek.
KURBAN BAYRAMI TARİHİ 2021!
Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Günü: 23 Temmuz Cuma
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
Kurban Bayramı bu yıl Salı günü başlayıp Cuma günü bitiyor ve hafta sonu tatiline bağlanıyor. Arefe gününün de Pazartesi gününe gelmesi ve yarım gün resmi tatil kabul edilmesi nedeniyle bir önceki hafta sonunun da tatile bağlanma ihtimali söz konusu. Pazartesi gününün tam gün tatil olması halinde Ramazan Bayramı tatili 9 gün olacak. 15 Temmuz Perşembe günü de resmi tatil olacağı için, 16 Temmuz Cuma gününün de tatil edilmesi durumunda tatil 11 güne çıkacak.
KURBAN KESMENİN HÜKMÜ NEDİR?
Kurban ibadeti, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasını almak maksadıyla, belli şartları taşıyan hayvanları Allah'a adamayı ifade eder. Kurban Bayramı'nda kesilen kurbana udhiyye, hac ibadeti sırasında kesilen kurbana ise hedy adı verilir. Akıl sağlığı yerinde ve reşit olan, dini kıstaslara göre zengin kabul edilen her mümin Allah'ın rızasını kazanmak için kurban kesmektedir. Ayrıca Kurban Bayramı müminlerin birbirine destek olduğu, kurban kesenlerin imkanı olmayan müminlere yardımda bulunduğu bir bayramdır ki bu bayramda Müslümanların kardeşlik ve dayanışma duyguları güçlenir. Bu bayram, Müslümanın bütün varlığını Allah yolunda adamaya hazır olduğunu gösterir.