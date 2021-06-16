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Giriş Tarihi: 17.6.2021 01:48 Son Güncelleme: 17.6.2021 01:49

? kaç gün kaldı, ayın kaçında?

Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı 2021 kaç gün kaldı, ayın kaçında?

İslam alemi için pek çok anlamı ve önemi bulunan yılında ne zaman idrak edilecek merak konusu oluyor. Her yılı Ramazan Bayramı’nın ardından kutlanan ve niyet edenlerin kurban keserek ihtiyaç sahiplerine dağıttığı bu önemli güne az bir zaman kala , kaç gün kaldı, ayın kaçında? şeklindeki sorularla yoğun olarak araştırmalar sürdürülüyor. Merak edilen ne zaman, kaç gün kaldı, ayın kaçında? sorularının yanıtları ve tüm detaylar…

yılında ne zaman idrak edilecek? sorusu adak adayan ve kestiği kurbanla ihtiyaç sahiplerini sevindirmek isteyenlerce merak edilerek , kaç gün kaldı, ayın kaçında? sorularıyla araştırılmaya devam ediliyor.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, KAÇ GÜN KALDI, AYIN KAÇINDA?

2021 ile ilgili merak edilen tüm detaylar şöyle;



Kurban Bayramı 2021 yılında şu günlerde kutlanacak;

  • 19 Temmuz 2021 Pazartesi – Arefe
  • 20 Temmuz 2021 Salı – 1. Gün
  • 21 Temmuz Çarşamba – 2. Gün
  • 22 Temmuz Perşembe – 3. Gün
  • 23 Temmuz Cuma – 4. Gün



KURBAN KESİM VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER?

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).



KURBAN KESERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

  • Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.
  • Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

  • Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.
  • Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.
  • Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.
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Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı 2021 kaç gün kaldı, ayın kaçında?
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