Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı 2021 kaç gün kaldı, ayın kaçında?

Kurban Bayramı 2021 yılında ne zaman idrak edilecek? sorusu adak adayan ve kestiği kurbanla ihtiyaç sahiplerini sevindirmek isteyenlerce merak edilerek Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı, ayın kaçında? sorularıyla araştırılmaya devam ediliyor.
Kurban Bayramı 2021 ile ilgili merak edilen tüm detaylar şöyle;
Kurban Bayramı 2021 yılında şu günlerde kutlanacak;
Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).
Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: