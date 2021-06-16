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Haberler Yaşam Haberleri Kurban pazarları kuruldu mu, 2021 canlı kurbanlık fiyatları belli oldu mu? Büyükbaş, küçükbaş, koyun, koç, dana kurbanlık fiyatları 2021!
Giriş Tarihi: 16.6.2021 08:58 Son Güncelleme: 16.6.2021 08:58

Kurban pazarları kuruldu mu, 2021 canlı ? Büyükbaş, küçükbaş, koyun, koç, dana !

Kurban pazarları kuruldu mu, 2021 canlı kurbanlık fiyatları belli oldu mu? Büyükbaş, küçükbaş, koyun, koç, dana kurbanlık fiyatları 2021!

Kurban Bayramı’na bir aydan daha uzun bir süre olmasına rağmen, vatandaşlar şimdiden kurbanlık araştırmalarına başladı. Kurban kesmeyi düşünen ancak kurban pazarına gitme imkanı bulamayan vatandaşlar internette 2021 canlı , ne kadar diye araştırıyor. Kurban pazarları kuruldu mu, belli mi gibi sorular da merak edilenler arasında yer alıyor. İşte Büyükbaş, küçükbaş, koyun, koç, dana !

Kurban Bayramı yaklaşırken pek çok vatandaş kurbanlık fiyatları hakkında araştırma yapmaya koyuldu. İbadetini yerine getirmek için bütçesine uygun kurbanlık arayışına girişen vatandaşlar, internette kurban pazarları kuruldu mu, 2021 gibi sorulara yanıt arıyor. İşte büyükbaş, küçükbaş, koyun, koç, dana !

2O21 KURBANLIK FİYATLARI BELLİ OLDU MU?

Kurban pazarları yavaş yavaş kuruluyor. 2021 kurbanlık fiyatları henüz kesinlik kazanmasa da kurban pazarlarında fiyat aralıkları belli olmaya başladı. İllere göre kurbanlık fiyatları değişiklik gösterse de, büyükbaş kurbanlıklar 8-10 bin TL arasında alıcı bulurken küçükbaş kurbanlık fiyatları 800 liradan başlıyor.

BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

Kurbanlık fiyatları büyük şehirlerde ve kırsal kesimde farklılık gösteriyor. Büyük şehirlerde daha çok küçükbaş kurbanlıklar tercih ediliyor ve nakliye, besleme, muhafaza etme gibi değişkenler dolayısıyla kurbanlık fiyatları daha yüksek oluyor. Bu yılki kurbanlık fiyatlarına bakıldığında; koyun, kuzu, koç gibi bir küçükbaş kurbanlığın fiyatının 800 TL ile bin 600 TL arasında değişiklik göstermesi bekleniyor.

VEKALETLE KURBAN KESİM ÜCRETİ 2021

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin açıklandığını duyurdu. 2021 yılında yurt içinde vekaletle kurban kesimi bin 125 TL, yurt dışında vekaletle kurban kesimi ise 925 TL olarak belirlendi.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı Arefesi - 19 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2.Gün - 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3.Gün - 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Gün - 23 Temmuz Cuma

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Kurban pazarları kuruldu mu, 2021 canlı kurbanlık fiyatları belli oldu mu? Büyükbaş, küçükbaş, koyun, koç, dana kurbanlık fiyatları 2021!
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