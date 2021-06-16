Kurban Bayramı yaklaşırken pek çok vatandaş kurbanlık fiyatları hakkında araştırma yapmaya koyuldu. İbadetini yerine getirmek için bütçesine uygun kurbanlık arayışına girişen vatandaşlar, internette kurban pazarları kuruldu mu, 2021 kurbanlık fiyatları belli oldu mu gibi sorulara yanıt arıyor. İşte büyükbaş, küçükbaş, koyun, koç, dana kurbanlık fiyatları 2021!
2O21 KURBANLIK FİYATLARI BELLİ OLDU MU?
Kurban pazarları yavaş yavaş kuruluyor. 2021 kurbanlık fiyatları henüz kesinlik kazanmasa da kurban pazarlarında fiyat aralıkları belli olmaya başladı. İllere göre kurbanlık fiyatları değişiklik gösterse de, büyükbaş kurbanlıklar 8-10 bin TL arasında alıcı bulurken küçükbaş kurbanlık fiyatları 800 liradan başlıyor.
BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?
Kurbanlık fiyatları büyük şehirlerde ve kırsal kesimde farklılık gösteriyor. Büyük şehirlerde daha çok küçükbaş kurbanlıklar tercih ediliyor ve nakliye, besleme, muhafaza etme gibi değişkenler dolayısıyla kurbanlık fiyatları daha yüksek oluyor. Bu yılki kurbanlık fiyatlarına bakıldığında; koyun, kuzu, koç gibi bir küçükbaş kurbanlığın fiyatının 800 TL ile bin 600 TL arasında değişiklik göstermesi bekleniyor.
VEKALETLE KURBAN KESİM ÜCRETİ 2021
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin açıklandığını duyurdu. 2021 yılında yurt içinde vekaletle kurban kesimi bin 125 TL, yurt dışında vekaletle kurban kesimi ise 925 TL olarak belirlendi.