Maçka Parkı’nda genç doktorun boğazını kesmişti! O cani hakkında karar verildi!

İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemindeki sorun nedeniyle, tutuklu sanık Emrah Danışman cezaevinden mahkemeye görüntülü olarak bağlanamadı. Duruşmada sanığın tutukluluk durumunu incelendi.
Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.
"KALICI HASAR VE YAŞAMSAL TEHLİKE YOK"
Sanık avukatı ise mağdurda kalıcı hasar ve yaşamsal tehlike olmadığını, sanığın da yaralama kastıyla değil, korkutmak amacıyla eylemi gerçekleştirdiğini savunarak, tahliye kararı verilmesini istedi.
Mahkeme heyeti, tahliye talebini kabul ederek, tutuksuz yargılanmak üzere sanık Emrah Danışman'ın serbest bırakılmasına karar verdi.
Heyet, sanık hakkında "yurtdışına çıkış yasağı" ve "haftada bir gün karakola giderek imza atması" şeklinde adli kontrol şartı koydu.
15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE YARGILANIYOR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, bir hastanenin psikiyatri bölümünde asistanlık yapan Süleyman Dönmezler'in 11 Haziran 2020'de iki kadın meslektaşıyla parkta yürüdüğü sırada sanık Emrah Danışman'ın saldırısına uğradığı anlatılıyor.
İddianamede, sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.Ankara'da profesörden avukata taciz ve tehdit: Seni diri diri yakacağım!