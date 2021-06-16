Maçka Parkı’nda genç doktorun boğazını kesmişti! O cani hakkında karar verildi!

Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

"KALICI HASAR VE YAŞAMSAL TEHLİKE YOK"

Sanık avukatı ise mağdurda kalıcı hasar ve yaşamsal tehlike olmadığını, sanığın da yaralama kastıyla değil, korkutmak amacıyla eylemi gerçekleştirdiğini savunarak, tahliye kararı verilmesini istedi.