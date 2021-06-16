Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Maçka Parkı’nda genç doktorun boğazını kesmişti! O cani hakkında karar verildi!
Giriş Tarihi: 16.6.2021 12:56 Son Güncelleme: 16.6.2021 13:14

’nda genç doktorun boğazını kesmişti! O cani hakkında karar verildi!

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Maçka Parkı’nda genç doktorun boğazını kesmişti! O cani hakkında karar verildi!

’nda bir yıl önce psikiyatri asistanı ’i kırık cam şişesiyle ağır yaralayan Emrah Danışman, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Sanık avukatı ise mağdurda kalıcı hasar ve yaşamsal tehlike olmadığını, sanığın da yaralama kastıyla değil, korkutmak amacıyla eylemi gerçekleştirdiğini savunarak, tahliye kararı verilmesini istedi. Tahliye kararı veren mahkeme heyeti, sanık hakkında “yurtdışına çıkış yasağı” ve “haftada bir gün karakola giderek imza atması” şeklinde adli kontrol şartı koydu.

İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemindeki sorun nedeniyle, tutuklu sanık Emrah Danışman cezaevinden mahkemeye görüntülü olarak bağlanamadı. Duruşmada sanığın tutukluluk durumunu incelendi.

Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

"KALICI HASAR VE YAŞAMSAL TEHLİKE YOK"

Sanık avukatı ise mağdurda kalıcı hasar ve yaşamsal tehlike olmadığını, sanığın da yaralama kastıyla değil, korkutmak amacıyla eylemi gerçekleştirdiğini savunarak, tahliye kararı verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, tahliye talebini kabul ederek, tutuksuz yargılanmak üzere sanık Emrah Danışman'ın serbest bırakılmasına karar verdi.

Heyet, sanık hakkında "yurtdışına çıkış yasağı" ve "haftada bir gün karakola giderek imza atması" şeklinde adli kontrol şartı koydu.

15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE YARGILANIYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, bir hastanenin psikiyatri bölümünde asistanlık yapan 'in 11 Haziran 2020'de iki kadın meslektaşıyla parkta yürüdüğü sırada sanık Emrah Danışman'ın saldırısına uğradığı anlatılıyor.

İddianamede, sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

Ankara'da profesörden avukata taciz ve tehdit: Seni diri diri yakacağım!

ARKADAŞINA GÖNDER
Maçka Parkı’nda genç doktorun boğazını kesmişti! O cani hakkında karar verildi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA