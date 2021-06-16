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Giriş Tarihi: 16.6.2021 14:25 Son Güncelleme: 16.6.2021 14:26

Mersin'de sır olay: İki çocuk her yerde aranıyor!

İHA
Mersin'de sır olay: İki çocuk her yerde aranıyor!

Mersin’in ilçesinde dün akşamdan bu yana kayıp olan biri kız 2 çocuktan haber alınamadığını bildirildi. Yapılan çalışmalarda çocukların otobüsle Mersin'e geldikleri tespit edilirken, arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçesi Merkez Mahallesi Doktorlar Sitesinde oturan iki komşu çocuğu (16) ile (14), dün akşam saatlerinde evden ayrıldılar. Çocukları eve dönmeyen aileler, önce kendi çabalarıyla arama yaptı, sonuç alamayınca Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek kayıp müracaatında bulundu.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, yaptığı araştırmalarda çocukların otobüsle Mersin'e gittiklerini tespit etti. Çocukların bulunması için Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

"PERİŞAN OLDUK"

Olayla ilgili konuşan Azat Akyüz'ün annesi Öznur Ümmü Akyüz, dün geceden beri perişan olduklarını, çocuklarını gören vatandaşların en yakın güvenlik güçlerine bildirimde bulunmasını istedi. Akyüz, "Oğlum Azat her zaman olduğu gibi 'arkadaşlarımın yanına gidiyorum' diyerek evden çıktı. Akşam olunca gelmeyince arkadaşlarına sordum görmediklerini söylediler. Ben çocuğumu aramaya başlayınca babaannesinin yanında kalan komşumuzun kızı İrem'in de eve gelmediğini, ailesinin aradığını öğrendim. İrem'in babaannesi ile birlikte hemen durumu polise bildirdik. Arama çalışmaları başlatıldı. Perişan durumdayız. Çocuklarımızı görenlerin Allah rızası için en yakın güvenlik güçlerine bildirmelerini istiyoruz" dedi.

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Mersin'de sır olay: İki çocuk her yerde aranıyor!
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