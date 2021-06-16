Mersin'de sır olay: İki çocuk her yerde aranıyor!

"PERİŞAN OLDUK"



Olayla ilgili konuşan Azat Akyüz'ün annesi Öznur Ümmü Akyüz, dün geceden beri perişan olduklarını, çocuklarını gören vatandaşların en yakın güvenlik güçlerine bildirimde bulunmasını istedi. Akyüz, "Oğlum Azat her zaman olduğu gibi 'arkadaşlarımın yanına gidiyorum' diyerek evden çıktı. Akşam olunca gelmeyince arkadaşlarına sordum görmediklerini söylediler. Ben çocuğumu aramaya başlayınca babaannesinin yanında kalan komşumuzun kızı İrem'in de eve gelmediğini, ailesinin aradığını öğrendim. İrem'in babaannesi Sezer Argındoğan ile birlikte hemen durumu polise bildirdik. Arama çalışmaları başlatıldı. Perişan durumdayız. Çocuklarımızı görenlerin Allah rızası için en yakın güvenlik güçlerine bildirmelerini istiyoruz" dedi.