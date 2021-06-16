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Giriş Tarihi: 16.6.2021 14:23

Mesafe ve kısıtlamayı ihlal ettiler! Restoranda 61 bin liralık ceza!

EMİR SOMER EMİR SOMER
Mesafe ve kısıtlamayı ihlal ettiler! Restoranda 61 bin liralık ceza!

’da bir restoranda sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 19 kişiye 61 bin 700 lira ceza kesildi.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kontrol ve denetimlerini sürdüren Polisi; Kartal Topselvi Mahallesi Topselvi Caddesi üzerindeki bir restoranı denetledi. Adreste 19 kişinin bulunduğu ve sokağa çıkma kısıtlamasına ve sosyal mesafe kurallarına aykırı hareket edildiği saptandı. Söz konusu 19 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle 61 bin 700 lira idari para cezası kesildi. İş yerinin sahibi M.A.'ya ayrıca kapalı alanda sigara içilmesine göz yumduğu için beş bin lira idari para cezası kesildi.

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Mesafe ve kısıtlamayı ihlal ettiler! Restoranda 61 bin liralık ceza!
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