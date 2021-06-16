Motosikleti ile uyuşturucu satıyordu! Suçüstü yakaladılar

İstanbul Polisi; Çekmeköy İlçesi Ekşi Oğlu Mahallesi'nde bir kişinin motosikletle uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit etti. Y.T. (35) isimli şüpheli; motosikletiyle Y.G. (42) isimli bir kişiye uyuşturucu madde satışı yaptığı esnada Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından bir kilometrelik takip sonucunda suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Uyuşturucu madde satın almak isteyen Y.G. de gözaltına alındı. O anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.



ÜZERİNDEN UYUŞTURUCU HAPLAR ÇIKTI



Şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda 14 uyuşturucu hap, 3.19 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen altı bin 225 lira para ele geçirildi. Uyuşturucu madde satın alırken gözaltına alınan ve "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak" suçundan ötürü hakkında yasal işlem yapılan Y.G. isimli şüpheli adliyeye sevk edildi ve serbest bırakıldı. "Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde İmalatı Veya Ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen Y.T. isimli şüpheli ise tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.