Müsilaj tehlikeli atık değil toksik özellik göstermiyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
, Marmara Denizi
Koruma Eylem Planı Koordinasyon Kurulu'nun dün gerçekleştirilen ilk toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. İklim değişikliğinin olumsuz etkileri ile çevre ve deniz kirliliğinin İstanbul
'u tehdit ettiğini söyleyen Kurum, şunları kaydetti:
Yaptığımız ilk çalışmalar çerçevesinde bugün itibarıyla müsilajın tehlikeli atık olmadığı veya toksik özellik göstermediği tespitini yaptık.
Denizlerimizdeki azot seviyesinin yüzde 40 azalması halinde, Marmara
Denizi'miz eski haline gelecektir. Deniz üstünde ve altındaki oksijen seviyesini artırmak hedeflerimizin başında geliyor.
Marmara Denizi Koruma Alanımız, dünyada sayılı büyüklükte ve etrafında 7 şehrin olduğu ilk koruma alanı olarak literatüre geçecektir. Bu arada Kurum, Twitter paylaşımında da Marmara Denizi'nden 7 günde 2 bin 684 metreküp müsilaj temizlendiğini bildirdi. Kurum, "Denetimlerde, gerekli şartları yerine getirmeyen işletmelere 7 milyon 552 bin lira idari para cezası uyguladık" ifadesini kullandı.