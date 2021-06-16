Muş'ta çocukları dağa kaçırılan aileler HDP binası önünde oturma eylemi yaptı

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, Muş HDP İl Başkanlığı önünde "Halk Düşmanı Parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP, ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir" ve "Halkı Dolandıran Parti" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarına ait fotoğraf ve Türk bayrakları taşıyan aileler, HDP aleyhine slogan atarak partililere tepki gösterdi.

Oğlu 2016'da dağa kaçırılan Şemsettin Özcan, gazetecilere, çocuğuna kavuşuncaya kadar eylemlerini sürdüreceklerini söyledi.

Oğlunu HDP'den istediğini belirten Özcan, "Onların çocukları okula gidiyor, bizim çocukları dağa götürüyorlar. Bunlar ne için kimin için çocukları dağa götürüyor. Çıksınlar meydana, ben HDP'nin önündeyim. Çocuklarını Avrupa'ya okula gönderiyorlar, bizimkilere de silah veriyorlar. Çok acı çektik. Çocuğumdan haber alamıyorum. Diyarbakır'da eyleme katıldım, şimdi Muş'ta eylem yapıyorum." diye konuştu.

Şahinaz Özcan ise "Oğlumdan hiç haber alamadım. Biz onlara ne yaptık. HDP gelsin, biz haksızsak söylesin. Çocuğum gelene kadar eylemi sürdüreceğim." dedi.

"TEK BAŞIMA DA KALSAM EYLEME DEVAM EDECEĞİM"

Oğlu dağa kaçırılan Gülbahar Teker ise HDP'nin önünde oturma eylemi sürdürdüğünü bildirerek, "Çocuklarım gelene kadar buradan kalkmayacağım. Çocuğumun biri hasta biri dağda. Getirsinler bana versinler. Babası yok, kimsesi yok. HDP bizden ne istiyor. Vicdan yok iman yok. Bizim çocukları getirsinler bizde buradan kalkıp gideceğiz. Bunlar Müslüman değil. Ben korkmuyorum, tek başıma da kalsam eylemimi devam ettireceğim." ifadelerini kullandı.

STK VE VATANDAŞLARDAN AİLELERE DESTEK

Uluslararası Kafkas Derneği Muş İl Başkanı Yaşar Kök ve bazı kent sakinleri de eylem yapan ailelere destek verdi.

Bundan sonra her hafta ailelerin yanında olmaya gayret edeceklerini ifade eden Kök, şöyle konuştu:

"Devletimiz güçlüdür, dirayetlidir. Bu çocukların annelerine, yuvalarına kavuşması için devletimiz elinden gelen gayreti gösterecektir. Bu terörü, bu pisliği bu ülkeden temizleyeceğiz inşallah. Hep beraber bir ve beraber olacağız. Annelerimizin dağa çıkan çocuklarının geri dönmesi için her türlü mücadelede yanlarında olacağız."

Ailelere destek veren vatandaşlardan Ahmet Balkaya da "Ne mutlu Türk'üm diyene. Bu bayrak her yerde dalgalansın. Bu bayrak yere düşmesin, ezanlarımız susmasın. Allah askerimize, polisimize zeval vermesin. Annelere destek olmak için geldim. Ailelerin evlatlarını getirsinler. Bu devlet hepimizin." dedi.