Giriş Tarihi: 16.6.2021 10:23 Son Güncelleme: 16.6.2021 10:24

Nişan ve kına gecesi yasağı kalktı mı, serbest mi? Nişanlar ve kına geceleri yapılacak mı ve nasıl olacak?

Nişan ve kına gecesi gibi organizasyonlarla ilgili olarak yeni normalleşme kararları alındı. Bu tür organizasyonlar için hazırlık yapan binlerce vatandaş konuyla ilgili alınan kararların detaylarını “Nişan ve kına gecesi yasağı kalktı mı, serbest mi?” sorularıyla gündeme taşırken yapılan açıklamada nikah ve diüğünlere ilişkin kişi sınırı ve yiyecek içecek kısıtlamasının kaldırıldığı ifade edildi. Kademeli normalleşme süreci kapsamında uygulamaya geçen yeni kararların detayları merak ediliyor. Buna göre; Nişanlar ve kına geceleri yapılacak mı ve nasıl olacak, yasaklar kalktı mı? İşte merak edilen tüm detaylar…

Nişan ve kına gecesi yasağı bilindiği üzere koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalar arasında yer almaktaydı. Evlilik hazırlığı yapan binlerce vatandaş bu organizasyonlarla ilgili gelişmeleri yakından takip ederken geçtiğimiz gün gelen son dakika açıklamaları ile bazı kısıtlamaların kaldırıldığı bildirildi. Hal böyleyken "Nişan ve kına gecesi yasağı kalktı mı, serbest mi? Nişanlar ve kına geceleri yapılacak mı ve nasıl olacak?" soruları ise yanıt aramaya başladı. İşte son dakika açıklamasının detayları…

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 1 Haziran'da yayımladığı genelgeyle nikah törenleri ve düğünlere ilişkin yiyecek-içecek ikramı ile azami davetli sayısına ilişkin kısıtlamalar sona erdi. Bakanlığın "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" genelgesinde, düğün ve nikah törenlerinin belirli kurallarla uygulanacağı, nişan ve kına gecesi gibi etkinliklere ise izin verilmeyeceği bildirildi.