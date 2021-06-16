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Giriş Tarihi: 16.6.2021 10:23 Son Güncelleme: 16.6.2021 10:24

Nişan ve kına gecesi yasağı kalktı mı, serbest mi? Nişanlar ve kına geceleri yapılacak mı ve nasıl olacak?

Nişan ve kına gecesi yasağı kalktı mı, serbest mi? Nişanlar ve kına geceleri yapılacak mı ve nasıl olacak?

Nişan ve kına gecesi gibi organizasyonlarla ilgili olarak yeni normalleşme kararları alındı. Bu tür organizasyonlar için hazırlık yapan binlerce vatandaş konuyla ilgili alınan kararların detaylarını “Nişan ve kına gecesi yasağı kalktı mı, serbest mi?” sorularıyla gündeme taşırken yapılan açıklamada nikah ve diüğünlere ilişkin kişi sınırı ve yiyecek içecek kısıtlamasının kaldırıldığı ifade edildi. Kademeli normalleşme süreci kapsamında uygulamaya geçen yeni kararların detayları merak ediliyor. Buna göre; Nişanlar ve kına geceleri yapılacak mı ve nasıl olacak, yasaklar kalktı mı? İşte merak edilen tüm detaylar…

Nişan ve kına gecesi yasağı bilindiği üzere koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalar arasında yer almaktaydı. Evlilik hazırlığı yapan binlerce vatandaş bu organizasyonlarla ilgili gelişmeleri yakından takip ederken geçtiğimiz gün gelen son dakika açıklamaları ile bazı kısıtlamaların kaldırıldığı bildirildi. Hal böyleyken "Nişan ve kına gecesi yasağı kalktı mı, serbest mi? Nişanlar ve kına geceleri yapılacak mı ve nasıl olacak?" soruları ise yanıt aramaya başladı. İşte son dakika açıklamasının detayları…

Düğünler ve nikahlarda kişi sayısı ve yiyecek içecek yasağı kalktı mı, serbest mi? Düğünler açıldı mı, nasıl olacak?

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 1 Haziran'da yayımladığı genelgeyle nikah törenleri ve düğünlere ilişkin yiyecek-içecek ikramı ile azami davetli sayısına ilişkin kısıtlamalar sona erdi.

Bakanlığın "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" genelgesinde, düğün ve nikah törenlerinin belirli kurallarla uygulanacağı, nişan ve kına gecesi gibi etkinliklere ise izin verilmeyeceği bildirildi.

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Kademeli normalleşme sürecinin ikinci etabına ilişkin tedbirler doğrultusunda, nikah törenleri ile nikah merasimi şeklindeki düğünlerin; açık alanlarda Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kurallara eksiksiz riayet edilmesi, masa ve sandalyeler arasında gerekli mesafenin bırakılması ile temizlik, maske, mesafe kurallarına uyulması, yiyecek-içecek ikramının yapılmaması, kapalı alanlarda ise bu kurallara ilave olarak kişi başı asgari 6 metrekare alan bırakılması ve azami 100 davetliyle sınırlandırılması kaydıyla 1 Haziran'dan itibaren yapılabileceği belirtildi.

Genelgede, yiyecek-içecek ikramına ve kapalı alanlarda azami davetli sayısına ilişkin kısıtlamalara 15 Haziran'da son verileceği, bu tarihten sonraki nikah törenleri ve düğünlerde yiyecek-içecek ikramının yapılabileceği, kapalı alanlarda kişi başına en az 6 metrekare alan bırakılması kaydıyla azami katılımcı sınırının uygulanmayacağı bilgisine de yer verildi.

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15 Haziran itibarıyla kalkan bazı kısıtlamalar ile kapalı alanlarda yapılacak nikah törenleri ve düğünlere yönelik daha önce belirlenen azami 100 davetli sınırlandırması kaldırıldı. Düğünlerde yiyecek-içecek ikramına da yeniden başlandı.

Haziran ayı boyunca uygulanacak kademeli normalleşme sürecinde nişan ve kına gibi etkinliklere 1 Temmuz'dan sonra izin verilecek.(Milliyet)

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