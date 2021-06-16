Polis memuru trafik kazasında öldü

Polis Memurunun hayatını kaybettiği kaza Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü civarı D-817 karayolu üzerinde meydana geldi. İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan polis memuru Suat Tohumoğlu (51) kullandığı otomobilin kontrolünü kaybetti.

Kontrolden çıkan araç önce refüje çıktı. Ardından da Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) direğine çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri araç içerisinde sıkışan Suat Tohumoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirlerken, yanında bulunan ve yaralanan eşine ilk müdahaleyi yaptı. Polis memurunun cenazesi Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırılırken, ambulansla aynı hastaneye kaldırılan eşinin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Polis meslektaşlarını kaybettikleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.