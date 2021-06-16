Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Polis memuru trafik kazasında öldü
Giriş Tarihi: 16.6.2021 11:44

Polis memuru trafik kazasında öldü

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Polis memuru trafik kazasında öldü

'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen trafik kazasında polis memuru hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

Polis Memurunun hayatını kaybettiği kaza Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü civarı D-817 karayolu üzerinde meydana geldi. İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan polis memuru (51) kullandığı otomobilin kontrolünü kaybetti.

Kontrolden çıkan araç önce refüje çıktı. Ardından da Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) direğine çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri araç içerisinde sıkışan Suat Tohumoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirlerken, yanında bulunan ve yaralanan eşine ilk müdahaleyi yaptı. Polis memurunun cenazesi Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırılırken, ambulansla aynı hastaneye kaldırılan eşinin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Polis meslektaşlarını kaybettikleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Polis memuru trafik kazasında öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA