POMEM polis alımı ne zaman yapılacak, hangi tarihte? EGM PA 26. Dönem POMEM Eğitim Sonu Sınavı ne zaman?

POMEM polis alımı ile ilgili sorgulamalar son dönemde epey hız kazandı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi tarafından gelen duyuruları yakından takip edenler POMEM polis alımı son gelişmeleri sorguluyor. Geçtiğimiz günlerde Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 26. Dönem POMEM Eğitim sonu sınavı hakkında açıklama yapıldı. Buna göre; POMEM polis alımı ne zaman? 26. Dönem POMEM Eğitim sonu sınavı ne zaman, hangi tarihte?

POMEM POLİS ALIMI NE ZAMAN?

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmak isteyen adaylar için POMEM polis alımı son günlerde merak konusu oluyor. Detaylar şöyle;