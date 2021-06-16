Sanal tombala ve okey partilerine sosyal mesafe cezası! 86 kişiye 302 bin 447 lira...

İstanbul Polisi, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kontrol ve denetimlerini sürdürdü. Tedbirleri umursamayan sorumsuzlara yine ceza kesildi. Avcılar, Kağıthane, Sultanbeyli ve Şişli'de 4'ü kıraathane, 1'i ise "İnternet Kafe" olmak üzere toplamda altı iş yeri denetlendi. Koronavirüs salgını kısıtlamalarına aykırı bir şekilde kapalı olması gerekirken açık bulundurulan adreslerde 86 kişinin kısıtlama ve sosyal mesafe kurallarına aykırı hareket ettikleri saptandı. Adreslerde Okey, İskambil ve Sanal Tombala oynayan 86 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle toplamda 302 bin 447 lira idari para cezası kesildi. Altı iş yeri de İlçe Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi. İstanbul'un Avcılar İlçesi'nde "İnternet Kafe" olarak tasarlanmış olan ve internet üzerindeki bir bahis sitesi aracılığıyla "Sanal Tombala" ve yasa dışı kumar oynatılan bir iş yerindeki 14 bilgisayara ise el konuldu.