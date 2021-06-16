Şanlıurfa’da sahte altın operasyonu: 14 gözaltı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte sahte altın üreterek satanlara yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada Türkiye'de basımı yalnızca Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Cumhuriyet altınlarını, merdiven altı atölyelerde kendi üretmiş oldukları kalıplar vasıtasıyla sahte olarak ürettikleri altınları piyasaya sürerek vatandaşları ve esnafı mağdur duruma düşürdükleri tespit edilen Şanlıurfa merkez ile Bozova, Suruç ve Akçakale ilçelerinde 20 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda adreslerde ve araçlarda yapılan aramada çok sayıda altın basımında kullanıl kalıp, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 750 bin Türk lirası değerinde sahte cumhuriyet altını ile 1 adet ruhsatsız tabancaya ele geçirildi. Operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler ile ilgili tahkikat devam ettiği belirtildi.