Şans Topu sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango Online ile 16 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

6 şanslı numarayı doğru tahmin edenlerin büyük ikramiye tutarının sahibi olduğu ve her hafta yapılan MP TV - Youtube ortak canlı yayında kazandıran numaraları belirlenen MPİ Şans Topu sonuçları bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere duyuruldu. MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online aracılığıyla oyunu oynayanlar, biletleriyle büyük ikramiye sorgusu yapmak isteyerek, "16 Haziran MPİ Şans Topu sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden yaptıkları araştırmalarla bilgi edinmeye çalışıyor.

ŞANS TOPU SONUÇLARI (16 HAZİRAN 2021)

Milli Piyango Online ile 16 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ onlin bilet sorgulama ekranı detayları şu şekilde;