Şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Yeşildere Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlaya çalışmaya giden Yıldıray Akın idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör, engebeli araziden yoldan çıkarak 10 şarampole devrildi. Akan, traktör ile birlikte yaklaşık 10 metre yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yıldıray Akın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ve savcının incelemesinin ardından Yıldıray Akın'ın cesedi Kuyucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.