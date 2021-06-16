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Giriş Tarihi: 16.6.2021 07:47

Şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü

DHA
Şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü

'ın Kuyucak ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör 10 metre yükseklikten şarampole devrildi. Kazada sürücü Yıldıray Akın (34) hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Yeşildere Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlaya çalışmaya giden Yıldıray Akın idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör, engebeli araziden yoldan çıkarak 10 şarampole devrildi. Akan, traktör ile birlikte yaklaşık 10 metre yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yıldıray Akın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ve savcının incelemesinin ardından Yıldıray Akın'ın cesedi Kuyucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü
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