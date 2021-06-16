Satırlı operasyon yapmışlar! İşte vahşet çetesinin işlediği suçlar!





KARTLARI VE ŞİFRELERİ DE GASP ETTİLER

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda iki ruhsatsız tabanca, bir muşta, bir kesici alet ve gasp ile yağma olaylarından elde edildiği değerlendirilen bir dizüstü bilgisayar, 30 adet cep telefonu, iki adet kulaklık, bir kredi kartı ve iki bin 275 lira nakit para ele geçirildi. Çete üyelerinin bazı mağdurların banka kartlarına el koydukları ve kart şifrelerini alarak hesaplarını boşalttıkları da iddia edildi.