Şehidin ailesine acı haber ulaştı! Vatandaşlar acıyı paylaşmak için akın etti

Bodrum Yahşi Mahallesi Giritliler Sokak'ta, silah kaçakçılığı yaptıkları şüphesiyle Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Amirliği ekiplerince takip edilen şüphelilerin araçlarını durdurduruldu. O sırada çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan 26 yaşındaki polis memuru Ercan Yangöz'ün ailesine acı haber ulaştı. Şehidin Denizli Buldan'ın Cumhuriyet Mahallesindeki evine bayrak asıldı. Vatandaşlar, taziye ve acıyı paylaşmak için akın etti.



Şehidin babası Şahin Yangöz'ün Buldan Müftülüğünde çalıştığı öğrenildi. Komşuları ve Buldanlılar acısını paylaşmak ve taziye için şehit evine akın etti.

