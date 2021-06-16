Şehirler arası seyahat yasağı var mı, Otobüsle, özel araçla seyahat yasağı var mı sorusunun yanıtı binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Milyonlarca vatandaş Cumartesi günü ülke çapında sokağa çıkma yasağının kaldırılmasıyla beraber detaylı bilgi araştırmasına başladı. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile Şehirler arası seyahat izni gerekmeksizin yolculuk yapılabilecek saatler ve şartlar da netlik kazandı. Peki Şehirler arası seyahat yasağı var mı? Otobüsle, özel araçla seyahat yasağı var mı, yolculuk serbest mi? İşte hafta içi hafta sonu şehirler arası seyahat kısıtlaması hakkında merak edilenler...
İçişleri Bakanlığı, korona virus ile mücadele kapsamında "Tam Kapanma" sonrasında alınacak tedbirlerle ilgili, 81 İl Valiliğine "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi.
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde, 27 Haziran hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı konusuna netlik kazandırıldı. Genelgede, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri ile ilgili olarak detaylı bilgiler paylaşıldı. Genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlamaları hafta içi 22.00-05.00, hafta sonu Cumartesi günleri saat 22.00'den başlayıp Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi saat 05.00'te tamamlanacak şekilde uygulanacak.
İçişleri Bakanlığı tarafından il valiliklerine gönderilen genelgede, şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili son durum açıklandı. Genelgeye göre 17 Mayıs-1 Haziran arası kademeli normalleşme başladı. Akşam saat 22:00'dan sabah 05:00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Kademeli normalleşme döneminde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan saat ve günlerde şehirlerarası seyahat serbest olarak açıklandı.
Seyahat İzin Belgesi verilen kişilerin, seyahat süreleri boyunca sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacakları belirtilen genelgede, şu ifadeler yer aldı:
"Zorunlu hal sayılacak durumlar; tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan, kendisi veya eşinin, hastanede tedavi gören birinci derece yakınına ya da kardeşine refakat edecek olan (en fazla 2 kişi), bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler), ÖSYM tarafından ilan edilen sınavlar ile merkezi düzeyde planlanan sınavlara katılacak olanlar, askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen, özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan, ceza infaz kurumlarından salıverilen, kişilerin zorunlu hali bulunduğu kabul edilecektir."
Seyahat izin belgesi sorgulamaları haftanın her günü devam ediyor. Sokağa çıkma kısıtlaması süresince vatandaşların şehirlerarası seyahatine zorunlu haller dışında izin verilmeyecek. Seyahat izin belgesi olmayanlara uçak, tren, gemi veya otobüs gibi toplu ulaşım araçlarında bilet kesilmeyecek.